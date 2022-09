Abdanken war ein Fremdwort : Einmal Monarchin, immer Monarchin – bis zum Ende

Foto: dpa/Str 43 Bilder Historische Bilder von Queen Elizabeth II.

Meinung London Queen Elizabeth II. hat bis zum Ende immer ihre Pflichten erfüllt, an Rücktritt war nicht zu denken. „Long to reign over us“ heißt es in der britischen Nationalhymne. Und lange geherrscht hat sie, ganze 70 Jahre lang. Der Thron war ihr Zuhause.

In einem Krankenhaus wollte sie nicht sterben. Elizabeth II. entschlief am Donnerstagnachmittag friedlich im hohen Alter von 96 Jahren auf Balmoral Castle, ihrem Lieblingsschloss in Schottland. Die Queen hatte am letzten Dienstag noch eine ihrer vornehmsten Pflichten erfüllt und mit Liz Truss den 15. Premier ihrer Herrschaft ernannt. Bei diesem Termin auf Balmoral Castle wirkte sie noch gesund, sogar fröhlich, obwohl man der Greisin die Last der Jahre ansehen konnte. Wenige Tage später ordneten die Hofärzte Ruhe im Bett an, aus dem sie sich nicht mehr erheben sollte. Ihre engere Familie eilte am Donnerstagmittag nach Schottland an ihre Seite. Thronfolger Prinz Charles war bei ihr in ihrer Todesstunde.

„Long to reign over us“, heißt es in der britischen Nationalhymne: Lange möge sie herrschen. Diese Zeile müssen die Briten wohl stets besonders inbrünstig gesungen haben, denn ihr Wunsch ging in Erfüllung. Nie hatten sie einen Monarchen gehabt, der länger geherrscht hätte als Elizabeth II. Im Frühjahr beging sie ihr Platin-Jubiläum: 70 Jahre auf dem Thron. In schnelllebigen Zeiten ist ein Platin-Jubiläum etwas ganz Unerhörtes. Sieben Jahrzehnte an der Spitze, 15 Premierminister erlebt, praktisch jeden halbwegs wichtigen Regierungschef auf der Welt kennengelernt: Es gibt keine andere Person, die mehr Zeitgeschichte mitgemacht hat.

Abdankung war für sie ein Tabuwort, das im Buckingham Palast niemand in den Mund nehmen durfte. Rücktritt kam für die Queen nicht in Frage. Soll ein Papst Benedikt emeritieren oder sollen andere Royals wie die Königin Beatrix der Niederlande oder König Juan Carlos von Spanien sich aufs Altenteil zurückziehen – für die Queen war das keine Option, nie und nimmer. So lange sie konnte, wollte sie weitermachen. Bei ihrer Inthronisierung 1953 hat sie diese Hingabe an die Pflicht mit ihrem Krönungseid bekräftigt: „Alles, was ich hier versprochen habe, werde ich ausführen und erhalten. So wahr mir Gott helfe.“ Für sie war es ein heiliges Versprechen, das nicht gebrochen werden kann. Einmal Monarch, immer Monarch, bis zum Ende.

Foto: dpa/Toby Melville 37 Bilder Das ist Queen Elizabeth II.

Foto: dpa/John Macdougall Infos Die Queen in Deutschland – besondere Momente im Rückblick