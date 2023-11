Schwedens Monarchin zu Gast Königin Silvia eröffnet Kinderschutzhaus in Frankfurt

In der Einrichtung auf dem Gelände der Universitätsklinik Frankfurt bieten Ansprechpartner aus Medizin, Psychologie, Jugendamt, Justiz und Polizei Hilfe an. In Deutschland gibt es bereits neun solcher Schutzhäuser. Die bundesweit erste dieser Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeugen von sexualisierter oder körperlicher Gewalt sowie Vernachlässigung wurden, wurde 2018 in Leipzig eröffnet.