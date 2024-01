1000 geladene Gäste Königin Margrethe fährt zum letzten Mal in Kutsche zum Neujahrsempfang

Das dänische Fernsehen zeigte am Donnerstagmorgen, wie zahlreiche Menschen in Kopenhagen im Schnee ausharrten und Margrethe (83) zuwinkten, als diese in ihrer vergoldeten Kutsche vorbeifuhr. Bei dem jährlichen Empfang überbringen die etwa 1000 geladenen Gäste dem Königshaus ihre Neujahrswünsche. Die Kutschfahrt der Monarchin dorthin von ihrer Residenz Schloss Amalienborg durch die Kopenhagener Innenstadt ist eine Tradition. 2025 wird jedoch nicht Margrethe, sondern ihr Sohn Frederik in der Kutsche sitzen - falls er diese Tradition beibehält.