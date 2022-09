Die Spanier waren an eine leise, gefügige, fast untertänige Königin Sofia gewöhnt, die sich stets im Schatten von Juan Carlos I. bewegte. Eine eigenwillige Frau mit modernen Charakter war für die Bevölkerung etwas neues. „Egal, was sie machte oder anzog: Sie wurde immer kritisiert, stets mit Königin Sofia verglichen“, so Königshausexpertin Eyre. Allein die Tatsache, dass sie zuvor schon einmal zivil verheiratet war, wurde ihr zur Last gelegt. (Undatiertes Foto)