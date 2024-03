Weil der König krank ist Königin Camilla übernimmt Aufgabe von Charles

Charles hat diese Tradition seiner 2022 gestorbenen Mutter Elizabeth II. fortgesetzt. Ausgewählte Personen, allesamt im Rentenalter und von ihrer Diözese ausgewählt, erhalten vom Monarchen das „Gründonnerstagsgeld“ als Zeichen der Anerkennung für ihre Dienste an der Kirche und der Gemeinschaft. Das „Maundy money“ ähnelt etwa dem katholischen Brauch, dass etwa der Papst oder katholische Priester Menschen am Gründonnerstag in Erinnerung an das Letzte Abendmahl die Füße waschen.