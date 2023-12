König Philippe und Königin Mathilde Steinmeier empfängt belgisches Königspaar in Berlin

Berlin · Belgiens Königspaar ist zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in Deutschland angereist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing König Philippe und Königin Mathilde am Schloss Bellevue in Berlin mit militärischen Ehren.

05.12.2023 , 17:37 Uhr

9 Bilder König Philippe und Königin Mathilde in Berlin - Steinmeier empfängt belgisches Königspaar 9 Bilder Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Anschließend gab es ein gemeinsames Gespräch. Es folgten ein Gang mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) durch das Brandenburger Tor und ein Besuch im Berliner Rathaus. Einige Schaulustige kamen mit belgischen Fähnchen, um König Philippe und Königin Mathilde zu begrüßen. Der 63-Jährige war in schwarz gekleidet, seine Frau in dunkelgrün. „Dieser Staatsbesuch ist auch ein Ausdruck der festen Freundschaft zwischen Berlin und Belgien und wird unsere Verbindung noch weiter vertiefen", erklärte Wegner. Die Beziehungen basierten auf gemeinsamen Werten und einer starken Partnerschaft in verschiedenen Bereichen. Über die Jahre habe der Austausch das „Band der Freundschaft und des gegenseitigen Verständnisses" gestärkt. Für den weiteren Nachmittag war eine Kranzniederlegung in der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft geplant. Für den Abend war zudem ein Staatsbankett mit Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender zu Ehren des Königspaars angesetzt. Am Mittwoch treffen sich Philippe und Mathilde unter anderem mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern aus der Energiewirtschaft. Sie werden zudem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen. Am Donnerstag reist das Königspaar weiter nach Sachsen, wo unter anderem in Dresden ein Besuch der Gemäldegalerie Alte Meister und ein Besuch des historischen Weihnachtsmarkts anstehen. Hier geht es zur Bilderstrecke: König Philippe und Königin Mathilde in Berlin - Steinmeier empfängt belgisches Königspaar

