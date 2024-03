Österliches Comeback König Charles zeigt sich bei Gottesdienst

„I have to be seen to be believed“ („Ich muss gesehen werden, damit man an mich glaubt“), soll Charles' Mutter Queen Elizabeth II. einst gesagt haben. Getreu diesem Motto traten Charles und Camilla nach dem Gottesdienst dann noch einmal in den Innenhof des Schlosses hinaus, wo sie mit Jubel und Applaus empfangen wurden. Die beiden schüttelten die Hände einiger Schaulustiger und unterhielten sich mit den Leuten, bevor sie wieder ins Auto stiegen.