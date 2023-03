Royaler Staatsbesuch König Charles III. wird Rede im Bundestag halten

Die Zuschauer beim Empfang für den britischen König Charles III. und seine Frau Camilla am Brandenburger Tor in Berlin haben am Mittwoch strenge Sicherheitskontrollen durchlaufen müssen. In eigens aufgestellten Zelten auf der Straße Unter den Linden am Eingang des weiträumig abgesperrten Bereichs wurden die Menschen und ihre Taschen wie am Flughafen durchleuchtet. Begleitet von Polizisten ging es danach in kleinen Gruppen zum Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, wo sich auf beiden Seiten die Zuschauerbereiche befanden. In der Mitte sollte das militärische Zeremoniell für den Empfang ab etwa 15.00 Uhr stattfinden.