Gegner der britischen Royals Proteste gegen Krönung von König Charles geplant

Selten wird die Monarchie so pompös und unübersehbar gefeiert wie bei der Krönung von König Charles III.: Zum royalen Großereignis wollen daher auch die Gegner der Monarchie ihrer Ablehnung Sichtbarkeit verschaffen. „Es wird die größte Protestaktion sein, die wir je gemacht haben – aber nicht die letzte“, kündigte Graham Smith, der Chef der Anti-Monarchie-Organisation Republic, in der britischen Zeitung „The Times“ an. Bislang haben demnach mehr als 1350 Menschen für den Protest am 6. Mai zugesagt.