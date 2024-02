Fotos Was Regierungschefs dem krebskranken King Charles III schreiben

Der britische Premierminister Rishi Sunak war am Montag auf Reisen in Nordirland unter anderem in einer Grundschule zu Besuch. Über den Onlinedienst X, vormals Twitter, wünschte Sunak dem an Krebs erkrankten König Charles III. eine „rasche Genesung“. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er in kürzester Zeit wieder voll bei Kräften sein wird, und ich weiß, dass das ganze Land ihm alles Gute wünscht“, erklärte Sunak. Auch der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, wünschte Charles „nur das Beste für seine Genesung“.