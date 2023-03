Zeremonie im Mai Diese Gäste werden zu König Charles‘ Krönung erwartet

Prinz Harry und Meghan hatten sich 2020 aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet, um ein unabhängigeres Leben in den USA zu führen. Seitdem sorgten sie in einem Interview mit der Moderatorin Oprah Winfrey vor zwei Jahren, in einer im Dezember veröffentlichten Netflix-Doku-Serie und in der im Januar veröffentlichten Autobiografie von Prinz Harry mit deutlicher Kritik am Königshaus mächtig für Wirbel. In seinen Memoiren hat Prinz Harry eingeräumt, er habe mit seinem Vater „seit einer ganzen Weile“ nicht mehr gesprochen. Noch schlechter ist es um Harrys Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William bestellt.