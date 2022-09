Namensvorgänger des neuen Königs : Wer waren eigentlich Charles I. und Charles II.?

London Nein, Englands Könige müssen nicht ihren Taufnamen für ihre Regentschaft übernehmen. Doch Kronprinz Charles hat sich wie seine Mutter dafür entschieden. Damit muss er historische Hypotheken quasi souverän überspielen.

Die Geschichte von Charles I. und seinem Sohn Charles II. führt zurück in die bewegten Zeiten der Religionskonflikte und des Englischen Bürgerkriegs (1642-1649). Charles I., der 1625 mit erst 24 Jahren die Krone übernahm und im Dreißigjährigen Krieg einen scharf protestantischen und zugleich chaotischen außenpolitischen Kurs verfolgte, war von der Idee des Gottesgnadentums überzeugt - was zur Folge hatte, dass er sich ein ums andere Mal über die Beschlüsse des Parlaments und dessen Rechte hinwegsetzte.

Doch König Karl überschätzte seine Position, trotz einiger Warnschüsse wie der Verurteilung und Hinrichtung seines wichtigsten Beraters, des Earl of Strafford. Die Fehleinschätzung kostete den so sittenstrengen wie zugeknöpften Monarchen am Ende den Kopf. Da er nicht einlenkte, wurde er im Januar 1649 wegen Hochverrats enthauptet. Seine Überreste ruhen in Schloss Windsor, gleich neben dem Kirchenspalter und -gründer Heinrich VIII.