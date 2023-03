Nach Tod von Queen Elizabeth II. Das ist zur Krönung von König Charles III. bekannt

Da die Krönung ein staatliches Ereignis ist, wird der Staat die Gästeliste bestimmen. Es wird erwartet, dass die Teilnehmer in etwa aus dem gleichen Kreis stammen, der zum Staatsbegräbnis für die Queen am 19. September 2022 in die Westminster Abbey gekommen war. Damals nahmen Staatschefs wie US-Präsident Joe Biden und gekrönte Häupter aus aller Welt teil. Bisher bestätigt ist, dass neben den britischen Royals auch Fürst Albert von Monaco, Fürstin Charlene und Hollywood-Star Tom Cruise zur Krönung anreisen werden.