In Berlin gelandet Charles III. und Camilla in Deutschland begrüßt

Genau wie vorgesehen traten König Charles III. und seine Frau Camilla um 14.10 Uhr aus ihrem Flugzeug in Berlin. Begrüßt wurden sie mit Salutschüssen. Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle - noch vor seiner Krönung am 6. Mai. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender begleiten Charles und dessen Gemahlin Camilla bis Freitag durch ihr Programm in Berlin, Brandenburg und Hamburg.