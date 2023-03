Seit 7 Uhr morgens Fans von König Charles warten stundenlang am Brandenburger Tor

Schon viele Stunden vor der Ankunft des britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla in Berlin haben sich am Mittwochmorgen zahlreiche Fans des Königshauses am Brandenburger Tor versammelt. Die ersten wartenden Menschen erschienen nach eigenen Aussagen schon deutlich vor 7.00 Uhr an den Absperrungen am Pariser Platz. Gegen 10.00 Uhr waren es bereits Dutzende und am Mittag hunderte neugierige Menschen in einer langen Schlange vor den Einlasskontrollen. Unterdessen suchte die Polizei mit Spürhunden den Platz nach Sprengstoff ab. Im Verlauf des Vormittags wurden rote Teppiche platziert und ausgerollt.