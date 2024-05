Charles III. ganz in rot So sieht das erste offizielle Porträt des britischen Königs aus

London · Ganz in rot vor rotem Hintergrund – so ist der britische König nun auf Leinwand zu sehen. Sein erstes offizielles Porträt seit Amtsantritt stammt von dem Künstler Jonathan Yeo. Welche Rolle die rote Farbe in dem Gemälde spielt.

15.05.2024 , 07:44 Uhr

König Charles III. und Künstler Jonathan Yeo (l.) bei der Enthüllung des Porträtgemäldes des Königs im blauen Salon des Buckingham Palace. Foto: dpa/Aaron Chown

Der britische König Charles III. hat am Dienstag persönlich sein erstes Porträt als Monarch enthüllt. Gemalt wurde das Werk vom britischen Künstler Jonathan Yeo, der für seine Promi-Porträts bekannt ist. Bei der Enthüllung des Bildes durch den krebskranken Monarchen im Buckingham-Palast war unter anderem Königin Camilla anwesend, die Yeo vor ihrer Krönung auch schon Modell gestanden hatte. Das offizielle Porträt von Charles III. zeigt den Monarchen in der Uniform der Welsh Guards. Diesem Regiment steht der König seit 1975 vor, die rote Farbe seiner Uniform zieht sich durch das gesamte Gemälde. Dieses ist etwa zwei mal zweieinhalb Meter groß. Charles stand für das Porträt vier mal Modell – zuletzt im November 2023, also gut ein Jahr nach seiner Thronbesteigung. Der Künstler Jonathan Yeo malte unter anderem die früheren britischen Premierminister Tony Blair und David Cameron sowie die Filmstars Nicole Kidman und Jude Law. Auch die pakistanische Aktivistin Malala Yousafzai wurde bereits von ihm auf der Leinwand verewigt.

(ckoe/AFP)