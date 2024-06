Staatsbesuch König Charles empfängt japanisches Kaiserpaar

Nach dem Auftakt legten die Paare in Kutschen die kurze Strecke zum Buckingham-Palast zurück. Anschließend führte das britische Königspaar seine Gäste durch eine Sonderausstellung der Picture Gallery zu Exponaten mit Japan-Bezug. Am Nachmittag stand für Naruhito und Masako ein Besuch in der Westminster Abbey auf dem Programm, bevor sie am Abend zu einem Staatsbankett im Buckingham-Palast zurückerwartet werden.