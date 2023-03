Von Hofbräuhaus bis Plattenbau König Charles‘ historische Momente in Deutschland

Bei der Reise 1995 feierte der damalige Thronfolger auch seinen 47. Geburtstag in Deutschland. In Potsdam schnitt er seine Geburtstagstorte an, die in Form des walisischen Wappens gebacken ist. Der Kuchen war ein Geschenk von Brandenburgs damaligem Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (2.v.l.).