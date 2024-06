Kleidungsstücke teuer versteigert Grüne Pumps von Prinzessin Diana für 390.000 Dollar

Zahlreiche Roben von Prinzessin Diana (1961-1997) und andere Erinnerungsstücke sind in Los Angeles für 5,5 Millionen Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Julien's trafen am Donnerstag (Ortszeit) Gebote von tausenden Bietern weltweit ein. Es sei die größte Sammlung von Andenken an Diana gewesen seit einer historischen Wohltätigkeitsauktion im Jahr 1997 mit Dutzenden Kleidern der Prinzessin, kurz vor ihrem Tod. Die Mutter der britischen Prinzen William und Harry war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen.