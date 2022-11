Ohne Mittagessen und oft vegan Das isst König Charles III. an einem Tag

Allgemein achtet der britische König aber auch darauf, seinen CO2-Fußabdruck möglichst zu reduzieren und verzichtet immer öfter auf tierische Lebensmittel. Der BBC sagte er im vergangenen Jahr in einem Interview: „Für einige Jahre habe ich kein Fisch und Fleisch an zwei Tagen in der Woche gegessen und keine Milchprodukte an einem Tag in der Woche.“ Dass es Charles als Umweltschützer und Naturfreund ernst meint, zeigte zuletzt auch das Verbot von Gänsestopfleber in all seinen Palästen.