Nach Tod von Queen Elizabeth II. : Das ist zur Krönung von King Charles III. bekannt

Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth 33 Bilder King Charles III. - ein Leben in Bildern

London King Charles III. ist mit dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., am 8. September 2022 König geworden. Gekrönt ist er allerdings noch nicht. Die feierliche Zeremonie wird erst ein halbes Jahr später, im Jahr 2023, stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sein ganzes Leben lang wurde er auf diese Rolle vorbereitet. Am 10. September 2022, zwei Tage nach ihrem Ableben, wurde King Charles III. offiziell zum König ausgerufen. Bei der Proklamation handelte es sich um einen formalen Akt - mit dem Tod seiner Mutter wurde automatisch aus dem 73-jährigen Prince Charles King Charles III.

Wann findet die Krönung statt?

Am 11. Oktober 2022 verkündete der Buckingham Palace offiziell den Krönungstermin. Am 6. Mai 2023, einem Samstag, findet die Zeremonie statt. Ob das Datum eine tiefere Bedeutung hat, blieb zunächst unklar. Es ist der vierte Geburtstag seines Enkels Archie, dem Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, und es ist der Hochzeitstag seiner Tante Prinzessin Margaret, der jüngeren Schwester der Queen. Der Termin der Krönung sei zwischen der Regierung, der Kirche und dem royalen Haushalt abgesprochen worden.

Anlässlich der Krönung bekommen die Briten einen extra Feiertag geschenkt. „Die Krönung eines neuen Monarchen ist ein einzigartiger Moment für unser Land“, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak am 6. November 2022 einer Mitteilung zufolge. Der „bank holiday“ wie Feiertage in Großbritannien genannt werden, soll auf den 8. Mai, den Montag nach der Krönung fallen.

Foto: dpa/Yui Mok 16 Bilder King Charles III. - ein Volk empfängt seinen König

Warum findet die Krönung erst ein halbes Jahr später statt?

Die Tradition sieht vor, dass eine angemessene Zeit nach dem Tod der Königin verstreichen sollte. Außerdem brauchen die notwendigen Vorbereitungen genügend Zeit. Königin Elisabeth bestieg den Thron im Februar 1952, wurde aber erst im Juni 1953 gekrönt, also 16 Monate später.

Wo findet die Zeremonie statt?

Schon seit 900 Jahren werden die königlichen Häupter der britischen Insel in Westminster Abbey gekrönt. Seit Wilhelm dem Eroberer 1066 wird der Gottesdienst vom Erzbischof von Canterbury geleitet, der seit dem Bruch mit Rom im 16. Jahrhundert das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche ist. King Charles III. wird der 40. König sein, der dort gekrönt wird.

Wer wird zur Krönung eingeladen werden?

Da die Krönung ein staatliches Ereignis ist, wird der Staat die Gästeliste bestimmen. Es wird erwartet, dass die mehr als 2.000 Teilnehmer - das wären 6.000 weniger als bei Elizabeths Krönung 1953 - in etwa aus dem gleichen Kreis stammen, der zum Staatsbegräbnis für die Queen am 19. September 2022 in die Westminster Abbey gekommen war. Damals nahmen Staatschefs wie US-Präsident Joe Biden und gekrönte Häupter aus aller Welt teil.

Nicht bekannt ist bisher, ob Geburtstagskind Archie, der mit seinen Eltern Prinz Harry, dem jüngsten Sohn von Charles, und Herzogin Meghan sowie Schwesterchen Lilibet (1) in Kalifornien lebt, an der Krönung teilnehmen wird. Harry und Meghan wird ein schwieriges Verhältnis vor allem zu Charles nachgesagt. In mehreren Interviews hatte das Paar dem Palast schwere Vorwürfe gemacht. Zudem soll am 10. Januar 2023 die Autobiografie von Prinz Harry erscheinen - einen Tag nach dem 41. Geburtstag Kate, der Ehefrau von Prinz William. Die Stimmung in der Royal Family könnte damit auf einen neuen Tiefpunkt sinken. „Dieses Buch ist noch viel schlimmer als die Leute denken“, zitierte die britische Zeitung „Sun“ eine Quelle. Denn wenn es stimmt, was Medien seit längerem vermuten, dürfte Harrys (38) Werk den Palast und vor allem seinen Vater König Charles III. massiv ins Visier nehmen.

Wie laufen die Feierlichkeiten ab?

„Die Krönungszeremonie wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, gleichzeitig aber in langjährigen Traditionen und Festlichkeiten verwurzelt sein“, hatte der Palast am 11. Oktober 2022 mitgeteilt.

Die Vorbereitungen laufen unter dem Titel „Operation Goldener Reichsapfel“ (Operation Golden Orb). Die Abläufe sind seit Jahrhunderten bekannt. Doch als Zeichen einer moderneren Monarchie will Charles die Gebräuche angeblich teils verschlanken. So sind weniger Gäste und weniger Pomp zu erwarten, wie es in London hieß. Die Feier soll nur rund eine Stunde dauern und damit deutlich kürzer sein als vor 70 Jahren, als Queen Elizabeth II. gekrönt wurde. Es wird aber erwartet, dass die Kernelemente dieselben sein werden wie bei Charles' Vorgängern.

Die Zeremonie wird dabei in sechs Abschnitte geteilt. Der anglikanische Gottesdienst wird vom Erzbischof von Canterbury zelebriert. Zunächst ruft der Erzbischof von Canterbury, der als geistliches Oberhaupt der Kirche von England den Gottesdienst leitet, Charles zum König aus. Dieser schwört dann den Eid, gemäß der Gesetze zu regieren und die Kirche zu schützen. Nachdem er die Bibel geküsst und seinen Eid unterzeichnet hat, folgt die Salbung mit geweihtem Öl. Auf dem Höhepunkt der Zeremonie setzt der Erzbischof Charles die St.-Edward-Krone auf das Haupt - eine massive Goldkrone aus dem Jahr 1661. Dann folgt die Thronbesteigung auf dem Stuhl von König Edward, der 1300 angefertigt wurde und seit 1626 von jedem Souverän benutzt wird. Zum Abschluss schwören der Erzbischof und Prinzen dem König die Treue.

Außer Charles soll am 6. Mai auch seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla vom Erzbischof von Canterbury gekrönt werden. Dies war ein Wunsch von Queen Elizabeth II. zu ihren Lebzeiten.

Wer kommt für die Kosten der Krönung auf?

Als staatliches Ereignis kommt die Regierung für die Kosten der Krönung auf.

(dw)