Maximal 45 Minuten Harry trifft Vater Charles bei Besuch in London nicht

Harry landete am Dienstag in der britischen Hauptstadt, wie der Royals-Reporter des Senders ITV, Chris Ship, bei X (früher Twitter) schrieb. An diesem Mittwoch will der 39-Jährige an einem Dankgottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Invictus Games in der Westminster Abbey teilnehmen. Harry hatte 2014 die Wettbewerbe für kriegsversehrte Soldaten, die 2023 in Düsseldorf stattfanden, ins Leben gerufen. Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (42) und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (2) reisten nicht mit.