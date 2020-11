Abschied von Lupo : Trauer im britischen Königshaus

London Prinz William und seine Frau Kate trauern um ihren tierischen Begleiter – ihr Hund Lupo ist nach neun Jahren gestorben. Damit war er länger Teil der Familie als der kleine Prinz George.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) trauern um ihren langjährigen Hund Lupo. „Leider ist am vergangenen Wochenende unser lieber Hund Lupo gestorben. Er war in den letzten neun Jahren das Herz unserer Familie, und wir werden ihn sehr vermissen. - W & C“, schrieben sie am Montag auf dem Instagram-Kanal des Kensington Palastes. Dazu teilte das Paar ein Foto des schwarzen Cocker Spaniels. Auch schon zuvor war Lupo ein beliebtes Fotomotiv, das zigfach in den britischen Medien auftauchte - oft zusammen mit dem jungen Prinz George (7), dem Sohn von Kate und William.