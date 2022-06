Queen ernennt Tony Blair zum Ritter : Proteste bei Hosenbandorden-Zeremonie in Schloss Windsor

Windsor Nach den Events rund um das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. stand jetzt die traditionelle Parade der Ritter des Hosenbandordens auf dem Programm. Doch während der Veranstaltung kam es vor Schloss Windsor zu Protesten. Grund ist Tony Blair.

Der Hosenbandorden ist der älteste und ranghöchste Ritterorden in Großbritannien, der vor fast 700 Jahren von König Edward III. mit dem Ziel gegründet wurde, außerordentliches Engagement für die Allgemeinheit zu honorieren. Jedes Jahr im Juni treffen sich die Ritter und Damen des Ordens am sogenannten „Garter Day“ in Windsor Castle, um in einer farbenfrohen Prozession zur St. George's Chapel zu marschieren, wo sie einen gemeinsamen Gottesdienst abhalten.