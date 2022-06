Es ist wohl einer der exklusivsten Ritterorden im britischen Königreich. Schon seit 1348 existiert der Hosenbandorden (Order of the Garter). Jährlich ziehen die Damen und Ritter durch die Straßen von Windsor in historisch anmutender Kleidung. Ein Spektakel, an dem die königliche Familie auch wieder teilnahm. Neuestes Mitglied des Ordens ist ein ehemaliger Premier und ein Mitglied der königlichen Familie. Das Bild zeigt Camilla, Kate, Prinz Willliam und Prinz Charles in einer Pferdekutsche nach dem Gottesdienst des Hosenbandordens auf Schloss Windsor.