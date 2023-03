Rechtsstreit um Kunstwerke Hohenzollern-Prinz zieht Forderungen zurück

Der Prinz von Preußen bezeichnete es zudem als Fehler, in der Vergangenheit juristisch gegen Historiker und Journalisten vorgegangen zu sein. Er bedauere, nicht früher und häufiger „das persönliche Gespräch gesucht zu haben, in dem man Vieles hätte klären können“. Daher habe er entschieden, „alle noch offenen Verfahren zu beenden, was inzwischen auch umgesetzt wurde“. Er wolle allerdings auch klarstellen: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt versucht, wissenschaftliches Arbeiten einzuschränken - wenn das so empfunden wurde, tut es mir leid.“