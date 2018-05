Hochzeit von Harry und Meghan - live: Erste Gäste treffen bei der Kirche ein

So sieht der Zeitplan für heute aus:

Seit 10.30 treffen die ersten Hochzeitsgäste ein. Sie kommen mit einem Bus zum "Runden Turm" des Schlosses, gehen zu Fuß weiter zur St.-Georgs-Kapelle und betreten diese durch den Südeingang.

Ab 12.25 Uhr werden die Mitglieder der königlichen Familie an der Galiläa-Pforte der Kirche von kirchlichen Würdenträgern begrüßt.

Um 12.40 werden der Bräutigam Prinz Harry und sein Bruder und Trauzeuge Prinz William an der Westtreppe der Kapelle erwartet. Die beiden werden dort Gäste im Schlosshof begrüßen.

Um 12.42 werden Prinz Charles und seine Frau Camilla an der Galiläa-Pforte der Kirche erwartet. Ihnen folgt die Mutter der Braut, Doria Ragland.

Um 12.52 wird Königin Elizabeth II. an der Galiläa-Pforte empfangen. Dem Protokoll entsprechend kommt das britische Staatsoberhaupt als letztes Mitglied der königlichen Familie zum Hochzeitsgottesdienst. Alle Gäste stehen, während sie zu ihrem Platz nahe des Altars geleitet wird.

Um 12.59 Uhr trifft Meghan an der Westtreppe der Kapelle ein. Auf den letzten Metern bis zur Kapelle wird sie nur noch von Brautjungfern und Pagen - allesamt Kinder - begleitet. Beim Eintritt der Braut in die Kirche ertönt eine Fanfare, alle Gäste erheben sich erneut.

Um 13 Uhr soll der Gottesdienst beginnen. Harrys Vater Prinz Charles wird Meghan zum Altar führen.

Gegen 14 Uhr wird der Gottesdienst enden. Das Paar nimmt Glückwünsche entgegen und unternimmt eine rund 25-minütige Kutschfahrt durch Windsor. Danach geht es für alle Gäste zum Mittagsempfang in die St.-Georgs-Halle.