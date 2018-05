Hochzeit von Harry und Meghan - live: Die ersten Fans sichern sich die besten Plätze

Jetzt wird es ernst: Zwei Tage vor ihrer Hochzeit wurden Meghan Markle und Prinz Harry am Donnerstag in Windsor gesichtet. Britischen Medien zufolge trafen sie sich dort zum Teetrinken mit Queen Elizabeth II. Bei der Gelegenheit soll demnach Meghans Mutter, Doria Ragland, die Königsfamilie zum ersten Mal treffen. Vater Thomas Markle kommt wegen gesundheitlicher Probleme nicht zur Hochzeit, wie Meghan am Donnerstag mitteilte.

Auf Fotos in britischen Boulevardmedien waren eine lächelnde Meghan und ein ernst schauender Harry im Auto zu sehen. Auch Prinz William und Herzogin Kate wurden beobachtet, wie sie den Kensington-Palast in Richtung London verließen. Bei dem Treffen sollen den Berichten zufolge auch Prinz Charles und seine Frau Camilla dabei sein.