Gesundheitsprobleme Herzogin Sarah Ferguson schockiert über neue Krebsdiagnose

Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, Sarah „Fergie“ Ferguson hat ihre erneute Krebsdiagnose eigenen Angaben nach als „Schock“ empfunden. Das schrieb die 64-Jährige am Montag auf Instagram, nachdem Tags zuvor ein Sprecher mitgeteilt hatte, dass sie an Schwarzem Hautkrebs erkrankt ist. „Ich habe mir ein bisschen Zeit für mich genommen, nachdem ich mit einem malignen Melanom diagnostiziert wurde (...)“, schrieb „Fergie“ am Montag und postete dazu ein Bild, das sie auf einer Brücke mit einem Berg im Hintergrund zeigte.