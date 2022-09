Nach dem Bruch mit dem Königshaus und dem Umzug nach Los Angeles ist Meghan inzwischen häufiger in legereren Looks zu sehen. Sie trägt immer öfter lockere, kurze oder luftige Schnitte. Der Düsseldorf-Look von Meghan ist ein gutes Beispiel für die neue modische Freiheit: Er passte sich super der Hitze draußen an und wirkte mühelos und entspannt, versprühte aber dennoch einen besonderen Chic.