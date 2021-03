In Interview mit Oprah Winfrey : Herzogin Meghan wirft Buckingham-Palast „ständige Falschaussagen“ über sie vor

In Interview mit Oprah Winfrey

Los Angeles Auf das Interview von Oprah Winfrey mit Meghan und Harry wartet wohl die ganze Welt. Jetzt hat der Sender CBS einen ersten Auszug veröffentlicht. In dem kommt „die Firma“ im Buckingham Palast gar nicht gut weg.

Die Frau des britischen Prinzen Harry, Herzogin Meghan, hat dem Buckingham-Palast "ständige Falschaussagen" über sie und Harry vorgeworfen. In einem am Mittwochabend (Ortszeit) vom Sender CBS verbreiteten Auszug aus einem Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey sagte die frühere US-Schauspielerin, sie wisse nicht wie das Königshaus erwarten könne, "dass wir nach dieser ganzen Zeit einfach weiter still sind, wenn Die Firma sich aktiv daran beteiligt, ständig Falschaussagen über uns zu verbreiten".