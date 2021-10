„Wie viele Eltern waren wir überfordert“ : Herzogin Meghan schreibt Brief an führende US-Politiker

Washington Herzogin Meghan hat sich in einem Brief an hochrangige Demokraten des US-Kongresses für eine festgeschriebene bezahlte Elternzeit in den USA ausgesprochen. Das Schreiben enthält auch persönliche Erinnerungen an ihre eigene Kindheit.

Sie schreibe als „engagierte Bürgerin und Mutter“, führte die Ehefrau des britischen Prinzen Harry in dem Brief an die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und den demokratischen Fraktionsführer im Senat, Chuck Schumer, aus. Das Schreiben wurde von einer Organisation, die sich für bezahlte Elternzeit einsetzt, im Internet veröffentlicht.

„Im Juni haben mein Mann und ich unser zweites Kind bekommen“, schrieb Meghan. „Wie alle Eltern waren wir überglücklich. Wie viele Eltern waren wir überfordert. Im Gegensatz zu vielen anderen Eltern waren wir nicht mit der harschen Realität konfrontiert, die wichtigen ersten Monate mit unserem Baby zu verbringen oder zurück zur Arbeit zu gehen.“ Das solle aber für alle Eltern in den USA gelten, forderte Meghan. In den USA gibt es bislang keine gesetzliche Regelung für bezahlte Elternzeit - nur in einigen Bundesstaaten besteht ein gesetzlicher Anspruch.

Meghan schrieb auch davon, dass Geld in ihrer Kindheit und Jugend immer knapp gewesen sei. Wie ein Restaurant-Besuch damals „etwas Besonderes“ gewesen sei und wie sie viele verschiedene Jobs gehabt habe - als Babysitterin oder Kellnerin beispielsweise -, um genug Geld zu haben, um ihre Miete zu bezahlen und ihr Auto zu betanken.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (37) hatte Meghan sich 2020 vom engeren Kreis der britischen Königsfamilie losgesagt. Das Paar mit Sohn Archie (2 Jahre) und Tochter Lilibet (4 Monate) hat seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegt. Über ihre Organisation Archewell sind sie an mehreren sozialen Projekten beteiligt.

