Rechtsstreit gegen Zeitungsverlag : Veröffentlichung eines Briefs von Meghan an ihren Vater war rechtswidrig

London In dem Prozess ging es um die Verletzung der Privatsphäre der Herzogin von Sussex – und um die Frage, wie weit die Boulevardpresse eigentlich gehen darf. Das Urteil sei ein Sieg „für jeden, der jemals Angst hatte, für das Richtige einzutreten“, sagte die 40-Jährige.

Die Herzogin von Sussex hat den langjährigen Rechtsstreits gegen einen Zeitungsverlag wegen der Veröffentlichung von Teilen eines Briefes an ihren Vater gewonnen. Das Berufungsgericht in London lehnte am Donnerstag den Einspruch des Verlags gegen ein Urteil wegen Verletzung der Privatsphäre von Meghan ab und hielt damit an der Entscheidung des High Court vom Februar fest. Dieser hatte geurteilt, dass die Veröffentlichung des Briefs von Meghan an Thomas Markle rechtswidrig gewesen sei.