Anwesen kostete 14 Millionen Euro Womit Harry und Meghan ihr Luxus-Leben finanzieren

Womöglich, so spekulierte die britische Zeitung „Telegraph“ genüsslich, habe das Paar den Drang verspürt, sich als wohlhabender darzustellen, als es ist. In Montecito seien sie nämlich „comparative paupers“, also vergleichsweise arme Schlucker. In der rund 8000-Seelen-Gemeinde tummeln sich demnach Hollywood-Größen und Tech-Milliardäre, die weitaus mehr Geld haben sollen als die royalen Aussteiger. Der „Telegraph“ schloss die süffisante Bemerkung an, Montecito sei so exklusiv, dass sich das Paar das Leben dort womöglich bald nicht mehr leisten könne.