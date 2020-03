Umzug nach LA : Harry und Meghan wollen Sicherheitsvorkehrungen in USA bezahlen

Harry und Meghan wollen Sicherheitsvorkehrungen in USA bezahlen

London/Washington Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen keinen von den USA finanzierten Personenschutz für ihr neues Leben in Anspruch nehmen. Es gebe privat finanzierte Sicherheitsvorkehrungen.

So zitierte die britische Nachrichtenagentur PA am Montag eine Sprecherin des Paares. Berichten zufolge sind die beiden mit Sohn Archie bereits von Kanada nach Los Angeles gezogen. Dort ist Meghan aufgewachsen, auch ihre Mutter lebt in Kalifornien.