„Kriegserklärung ans Könighaus“ Harry und Meghan dominieren Schlagzeilen der britischen Klatschpresse mit Trailer

Der „Daily Express“ geht noch einen Schritt weiter und stellt die rhetorische Frage: „Harry, hasst du deine Familie wirklich so sehr?“ (original: „Harry, do you really hate your family so much?“). Der „Daily Star“ nimmt frühere Aussagen von Harry und Meghan aufs Korn, in denen diese sich mehr Privatsphäre und weniger Beobachtung des Boulevards gewünscht hatten. „Öffentlichkeitsscheues Paar teilt intimste Momente mit acht Milliarden Menschen“ (original: „Publicity-shy couple share most intimate secrets with 8bn people“) heißt es auf der Titelseite des Krawallblatts.