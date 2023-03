Neuer Titel für Royal-Nachwuchs Harrys und Meghans Tochter Lilibet Diana in Kalifornien getauft

Fernab von der Royal Family ist Lilibet, die 21 Monate junge Enkelin von König Charles III., in Kalifornien getauft worden. Wie die US-Zeitschrift „People“ am Mittwoch unter Berufung auf eigene Quellen berichtete, fand die Zeremonie mit etwa 20 bis 30 Gästen im Anwesen von Lilibets Eltern Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) in Montecito statt.