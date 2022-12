Abtrünnige Royals So reagiert das britische Königshaus auf die Netflix-Doku über Harry und Meghan

Der Trailer zeigt unter anderem bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Harry und Meghan sowie auch ein Schwarz-Weiß-Bild von Kate und William, das bei der Commonwealth-Day-Zeremonie in Westminster im Jahr 2020 aufgenommen wurde. Dort starren sie ausdruckslos in die Kamera. Untermalt von düsterer Musik lässt schon der Trailer erahnen, dass die beiden in der Doku nicht besonders gut weg kommen könnten.