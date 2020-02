„Megxit“-Datum steht fest : Harry und Meghan beginnen ihr neues Leben ohne royale Pflichten Ende März

London Die Queen macht Nägel mit Köpfen und zurrt die Rahmenbedingungen für das künftige Leben von Enkel Harry und seiner Familie fest. In einem Jahr sollen die vereinbarten Regelungen überprüft werden.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden ihr neues Leben fern der Königsfamilie offiziell Ende März beginnen. Das teilte eine Sprecherin des Paares am Mittwochabend in London mit. Dann enden ihre royalen Verpflichtungen. Die Vereinbarungen sollen nach einem Jahr nochmals überprüft werden.

Details über eine neue Wohltätigkeitsorganisation will das Paar zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Die Sprecherin bestätigte, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex - so ihr offizieller Titel - weiter ihre Schirmherrschaften behalten. Harry bleibe als Enkel von Königin Elizabeth II. auch Sechster in der Thronfolge.