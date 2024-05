So nah und doch so fern Harry in St.-Pauls-Kathedrale eingetroffen – Charles III. eröffnet Gartenparty

Großbritanniens König Charles III. und sein in den USA lebender Sohn Harry waren sich am Mittwoch geografisch sehr nah - und doch emotional offenbar sehr fern. Während der Monarch in den Gärten des Buckingham-Palastes in London einen Empfang gab, besuchte Harry einen Gottesdienst in der nur wenige Kilometer entfernten St.-Pauls-Kathedrale. Und obwohl beide bereits seit Dienstag in London waren, war eine Begegnung von Vater und Sohn nicht vorgesehen.