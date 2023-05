Großbritannien und Sklaverei König Charles III. darf sich nicht für die kolonialen Sünden entschuldigen

Das Königshaus hat versucht zu reagieren. Als er noch Thronfolger war sprach Charles auf dem Commonwealth-Gipfel in Ruanda von der „Tiefe meine persönlichen Trauer über das Leiden von so vielen“ und an anderer Stelle von den „schrecklichen Gräueltaten der Sklaverei, die für immer unsere Geschichte beschmutzen.“ Auch sein Sohn Prinz William hatte auf einer Tour in der Karibik im letzten Jahr sein Entsetzen über die kolonialen Sünden ausgedrückt, für die er seine „tiefgreifende Trauer aussprechen will. Sklaverei war abscheulich. Es hätte nie passieren dürfen.“ Doch dies sind, wohlgemerkt, persönliche Worte des Bedauerns. Ein „Sorry“ haben die Royals, sei es die verstorbene Queen oder andere Mitglieder des Königshauses, nie über die Lippen gebracht.