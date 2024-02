Nach Münzen Britische Banknoten ab Juni mit Porträt von King Charles

Das Porträt von König Charles wird ab dem 5. Juni auf neuen britischen Banknoten zu finden sein. Diese sollen dann in Umlauf gebracht werden, wie die Bank of England am Mittwoch mitteilte. Der König wird dann auf Fünf, Zehn-, 20- und 50-Pfund-Scheinen zu sehen sein. Sie werden neben Banknoten, die die verstorbene Königin Elizabeth zeigen und gültig bleiben, im Umlauf gebracht. Das neue Design war bereits vor mehr als einem Jahr vorgestellt worden.