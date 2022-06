Nachträgliche Geburtstagsgala in Oslo : Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra darf endlich feiern

Oslo Im Kleid ihrer Mutter holt die künftige Königin von Norwegen ihre Geburtstagsfeier nach. Top-Royals aus fast ganz Europa geben sich in Oslo die Klinke in die Hand, um der strahlenden Prinzessin die Ehre zu erweisen. Nur die Briten fehlen.

Ingrid Alexandra ist die Nummer zwei der norwegischen Thronfolge und somit die erste Frau, die in dem Land den Thron besteigen soll. Sie war schon am 21. Januar volljährig geworden. Größere Feiern mussten damals aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden, weshalb sie nun nachgeholt wurden. Bereits am Donnerstagabend hatte die norwegische Regierung zu ihren Ehren ein festliches Abendessen in der Osloer Deichman-Bibliothek ausgerichtet.