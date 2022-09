Der Herold Garter King of Arms tritt in Aktion : So soll die Proklamation von King Charles III. ablaufen

Der Herold Garter King of Arms tritt in Aktion

Der Trafalgar Square in London wird einer der zentralen Punkte sein, an denen die Proklamation von King Charles III. verlesen wird (Archivbild). Foto: dpa/Tayfun Salci

London Am Samstag wird Charles III. als neuer britischer König ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, soll die Zeremonie um 11 Uhr (MESZ) im St.-James's-Palast in London beginnen. Die Proklamation wird eine Stunde später vom Balkon des Schlosses und anschließend von weiteren Orten im Vereinigten Königreich verlesen.

Die formelle Proklamation wird live im Fernsehen übertragen. Das teilte ein Sprecher am bisherigen Amtssitz von Charles, Clarence House, am Freitag mit. Die Proklamation erfolgt durch Mitglieder des Kronrates, der sich überwiegend aus aktiven und ehemaligen Regierungsmitgliedern, Kirchenvertretern, Richtern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammensetzt. Zu diesem Zweck tagte der Rat, im englischen der Accession Council genannt, zuletzt im Februar 1952, als Charles' Mutter nach dem Tod ihres Vaters zur Königin proklamiert wurde.

Der Kronrat hat heute rund 700 Mitglieder, aber nicht alle können an der Zeremonie teilnehmen. Im St.-James's-Palast sei nur begrenzt Platz, hieß es. Der Rat tagt um 10 Uhr (11 Uhr MESZ). Nach unbestätigten Berichten sollen nur 200 Ratsmitglieder teilnehmen dürfen. Zahlreiche Kronratsmitglieder äußerten sich enttäuscht. König Charles löst seine Mutter als Vorsitzender des Kronrats ab. Die Mitglieder sollen den Monarchen in Staatsangelegenheiten beraten.

Die Proklamation wird zunächst durch den ranghöchsten Herold, den Garter King of Arms, verlesen, ebenso in Edinburgh, Cardiff und Belfast - den Hauptstädten der vier Landesteile, die das Vereinigte Königreich bilden. Danach fährt ein halbes Dutzend Herolde per Kutsche zum Trafalgar Square in London und anschließend zur Börse, um die Nachricht jeweils zu verlesen.