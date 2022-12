Clip zur Serie Erste Szenen aus Harry und Meghans Netflix-Doku bei Youtube

„Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?“, fragt Meghan, die vor ihrer Heirat in der Anwaltsserie „Suits“ spielte. 2020 hatten sich Harry und Meghan vom britischen Königshaus abgewandt. Sie leben nun mit ihren Kindern in Kalifornien.