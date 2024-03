Wirbel um Prinzessin Kate Ein manipuliertes Foto

Tatsächlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das Foto retuschiert worden ist. Doch von einer eher harmlosen Bearbeitung ist es nicht weit bis zum Vorwurf, ein Fakebild in die Welt gesetzt zu haben, vor allem wenn es sich um eine so sakrosankte Institution wie das Königshaus handelt. Jedenfalls schien die Aufregung unter Fans in den sozialen Medien stündlich größer zu werden. Manche befürchteten, dass es um Kate schon ganz schlimm stehen müsse, wenn der Palast zu Fakebildern greife. Andere dagegen hatten ihren Spaß an der Geschichte und posteten Alternativen zum Familienfoto. So wurde behauptet, der Palast habe zur Beruhigung der Öffentlichkeit ein neues, unfrisiertes Bild veröffentlicht: Man sieht William und Kate als Zombies. Ein anderes, „originales“ Foto zeigt Kate im Kreise ihrer Kinder – und sie und die beiden Jungs paffen genüsslich Zigaretten.