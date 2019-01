Mann von Queen Elisabeth II.: Britischer Prinz Philip in Autounfall verwickelt

Sandringham Vor zwei Jahren hat sich Prinz Philip, der Mann der Queen, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt wurde bekannt, dass der Monarch in einen Autounfall verwickelt war.

Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, war am Donnerstagnachmittag in einen Autounfall verwickelt. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Der 97-Jährige habe bei dem Unfall mit einem anderen Fahrzeug in der Nähe des Landsitzes Sandringham von Königin Elizabeth II. (92) keine Verletzungen erlitten. Ob Philip selbst am Steuer saß, war zunächst unklar.