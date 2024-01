Erste Auslandsreise Dänischer König Frederik X. besucht Polen

Eigentlich absolvieren dänische Monarchen ihre erste Auslandsreise als Staatsoberhaupt traditionell in einem anderen skandinavischen Land. Doch der Besuch in Polen war bereits geplant, bevor Frederiks Mutter, Königin Margrethe II., zum Jahreswechsel ankündigte, dass sie abdanken werde. Frederik wurde am 14. Januar zum König ausgerufen. Sein Besuch in Polen gilt nicht als Staatsbesuch.