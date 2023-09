Zeichen der Bindung Charles und Camilla zu Staatsbesuch in Frankreich erwartet

Es hätte der erste Staatsbesuch sein sollen – nun werden König Charles III. und Camilla ein halbes Jahr später als ursprünglich vorgesehen in Frankreich erwartet. Ab Mittwoch will das britische Königspaar zum dreitägigen Staatsbesuch in Paris und Bordeaux weilen. Zum Auftakt werden die beiden am Mittwochnachmittag mit einer Zeremonie am Pariser Triumphbogen empfangen. Der französische Präsidentenpalast sieht die Visite als Zeichen der starken Bindung zwischen Frankreich und Großbritannien.