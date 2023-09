Zeichen der Bindung Charles und Camilla zu Staatsbesuch in Paris begrüßt

Das britische Königspaar ist zum Staatsbesuch in Frankreich eingetroffen. Die französische Premierministerin Élisabeth Borne empfing Charles III. und Camilla am Mittwochnachmittag am Flughafen Paris-Orly, wo der rote Teppich ausgerollt war. Auf der Plattform X, früher Twitter, schrieben die Royals noch vor ihrer Ankunft, dass sie sich auf ihren Aufenthalt in Paris und Bordeaux freuten. Als König sei es der erste Staatsbesuch in Frankreich - „ein Land, für das wir beide größte Liebe und Bewunderung haben“.